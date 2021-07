Vaccino: Puglia, campagna per studenti al via dopo il 23 agosto

L'avvio della campagna vaccinale per gli studenti pugliesi sara' dopo il 23 agosto. L'ha annunciato l'assessore alla Sanita' della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, a margine di un evento all'Acquedotto pugliese. "L'obiettivo e' che gli studenti siano vaccinati prima dell'inizio dell'anno scolastico e soprattutto il piu' possibile vicini all'inizio dell'anno scolastico, in maniera che la vaccinazione sia fresca e che la durata della protezione possa coprire tutto l'anno", ha detto Lopalco. "Ecco perche' abbiamo pensato abbiamo a un avvio di campagna dopo il 23 agosto. Questo ci permetterebbe con una schedula normale, uno di 28 giorni uno di 21 giorni, di avere la maggior parte della popolazione studentesca pronta per l'avvio dell'anno scolastico che da noi e' verso il 20 settembre".