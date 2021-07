«Basta roghi»: oggi il presidio dei cittadini di Japigia in piazza Prefettura

I cittadini di Bari scendono in piazza per difendere la "terra dei profumi" e per combattere quella dei roghi.

Il Comitato Cittadini di Japigia ha indetto per oggi, a partire dalle ore 18, in Piazza Prefettura un presidio cittadino per manifestare il disagio e la forte preoccupazione dei residenti di tutte le zone della città interessate dal fenomeno dei roghi tossici, oramai tristemente noti da diversi anni.

«Si tratta - spiegano dal Comitato - di una situazione incancrenita e ricorrente nel territorio che richiede un’azione incisiva da parte delle forze dell'ordine con: - un’azione investigativa con tutti i mezzi disponibili (tradizionali o tecnologici) che arrivi ai mandanti dei roghi e dello smaltimento illecito di rifiuti - un’attività di prevenzione volta a ridurre le condizioni di accessibilità dei luoghi di sversamento ed evitare che le nostre campagne diventino discariche abusive».

«Come abbiamo visto in questi anni - continua il Comitato - , le azioni messe in campo dall'amministrazione sono, purtroppo, apparse inefficaci e/o comunque hanno sortito un effetto temporaneo. Il fenomeno andrebbe affrontato con una regia istituzionale ad ampio raggio non escludendo una escalation a livelli più alti, e non solo lasciata alla buona volontà dell'amministrazione locale, poiché la continuità di questo fenomeno porterà quasi certamente allo sviluppo di serie patologie nelle popolazioni esposte. Peccato che temi come quelli della “terra dei fuochi” non insegnino nulla. A poco è servita l’analisi svolta dall’Istituto Superiore della Sanità, ove mette in evidenza l’incidenza delle malattie tumorali con l’insistenza di fenomeni legati all’inquinamento».

Breve cronistoria della nostra attività e delle iniziative portate avanti dal Comitato:

• Ottobre 2016: Nasce il Comitato Cittadini di Japigia, con la finalità di sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sui miasmi procurati dai roghi consumati nelle vicine campagne.

• Ottobre 2016: Esposto ai Carabinieri del NOE.

• Novembre 2016: raccolte 1400 firme e consegnate all’amministrazione comunale, per porre in evidenza le criticità in cui versava il quartiere.

• Febbraio 2017: Convocazione Consulta Comunale dell’Ambiente (aggiornamenti sulla situazione ambientale del Quartiere di Japigia)

• Marzo 2017: prima assemblea pubblica presso il Comando di Polizia Locale, l’amministrazione congiuntamente all’ARPA mette in campo un progetto per coinvolgere la cittadinanza sulla rilevazione dei miasmi (segnalazioni odorigene)

• Giugno 2017: presentata formale denuncia al NOE, in continuità con il precedente esposto

• Maggio 2018: Assemblea Pubblica per discutere risultati del Progetto di segnalazioni odorigene nel quartiere di Japigia congiuntamente a posizionamento centralina per rilevazione di inquinanti ambientali;

• Giugno 2018, richiesto incontro “urgente” a Sindaco di Bari e Città Metropolitana, Assessorato Ambiente, Comando Polizia Municipale, Direttore ARPA Puglia, NOE, Gruppo Carabinieri Forestali Bari

• Il Comitato in questi anni ha attivato sinergie con associazioni dedite alla tutela del territorio, all'uopo auspica di poter intensificare tale attività con altre realtà del territorio

I componenti del Comitato: Donatella Amoruso, Giuseppe Cataldo, Giuseppe Dentico, Corsina Depalo, Matteo Magnisi, Cristiano Scardia, Luigi Trigona