Playground di Torre a Mare: inaugurato il nuovo impianto di illuminazione

Si sono conclusi i lavori di illuminazione del playground di calcio in strada la Penna, nel quartiere di Torre a Mare ottenuto nell’ambito del progetto Smart 2020 del Municipio 1.

Per l’occasione la ProLoco Torre a Mare, alla presenza del sindaco Antonio Decaro, ha organizzato insieme ai residenti e alla Sportiva Torre a Mare una partita di calcio inaugurale.

Commenta Lorenzo Leonetti Presidente del Municipio 1: «Abbiamo portato a termine questo lavoro e lo abbiamo fatto per il bene del territorio e dei suoi ragazzi, in un’ottica di continuità del lavoro costante che Don Fabio, da anni, porta avanti per il bene dei più giovani: è quindi un punto di partenza per quella “politica partecipata” di cui spesso vi parlo. Voglio puntualizzare che quest’opera è stata pensata nel massimo rispetto di tutti: per questa ragione, queste belle luci, che oggi permettono di vivere questo spazio per qualche ora in più, alle ore 22.00 saranno spente, affinché ai residenti non sia negato il diritto al riposo e al silenzio. L’impegno di tutti deve essere quello di averne cura e di rispettare quelle le semplici regole di convivenza e di cura dei beni pubblici. Ringrazio - conclude Leonetti - l’assessore Galasso, l’ingegnere Gallucci e l’azienda che gestisce il progetto Della illuminazione pubblica nel Municipio 1».