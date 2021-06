Puglia: raggiunta quota 3.081.903 vaccinati. Bari il 63% dei residenti ha ricevuto almeno una dose

Sono 3,081.903 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91,7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.362.106).

Oltre 11.300 vaccinazioni nella giornata di ieri e più di 86mila negli ultimi sette giorni. Sono i numeri della campagna vaccinale della ASL Bari, che continua a registrare livelli elevati sia in termini di dosi somministrate sia con riguardo alla copertura vaccinale garantita alle diverse fasce di età.

Giovedì scorso, in particolare, sono state inoculate 4.242 prime dosi e 7.107 seconde, di cui 2.693 riservate a soggetti vulnerabili per patologia. 1.431 i vaccini somministrati nell’Hub Fiera del Levante e 1.075 nell’Hub di Bitonto, mentre i medici di medicina generale hanno garantito 3.380 iniezioni ai propri assistiti delle categorie previste.

Ad oggi, con almeno la prima dose, è stato immunizzato il 56 per cento della popolazione generale e il 62 per cento di quella vaccinabile (dai 12 anni in su), con un buon risultato nella città di Bari, dove il 63 per cento della popolazione vaccinabile ha già ricevuto una dose di vaccino e il 30 per cento ha completato il ciclo vaccinale.

Percentuali elevate di immunizzazione, inoltre, sono state raggiunte tra le varie fasce d’età: l’80% dei 50-59enni ha fatto la prima dose di vaccino, contro il 63,3 a livello italiano; prima dose anche per l’88% dei 60-69enni (73,9 in Italia), il 93% degli over 70 (a fronte dell’83,9 nazionale) e degli ultraottantenni (91,6 nazionale). Sta crescendo, infine, l’adesione e quindi la copertura anche tra i 40enni, immunizzati con prima dose per il 63% (47,4 il dato nazionale), e i 30enni, di cui quasi un terzo (il 32%) ha ricevuto la prima somministrazione di vaccino anti-Covid.