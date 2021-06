Riparte da Bari-Enziteto la Carovana della Prevenzione di Komen Italia

La Carovana della Prevenzione di Komen Italia che si terrà in Puglia riparte da Bari-Enziteto (18 giugno) come buon auspicio per il futuro lavoro di attenzione diagnostica alle donne.

Nella seconda tappa sarà raggiunto il comune di Putignano il giorno 19 giugno. Komen Italia associazione in prima linea per la lotta ai tumori del seno sarà a Bari-Enziteto presso la parrocchia di San Nicola Catino e a Putignano in Piazza Aldo Moro dalle 9.00 alle 16.30 per offrire esami diagnostici gratuiti di senologia, ginecologia e consulenze di nutrizione e shiatsu rivolte a donne in difficoltà socio-economica al di fuori della fascia di età prevista dallo screening regionale.

La Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute. La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale. Grazie a Unità Mobili ad alta tecnologia, la Carovana percorre l’Italia offrendo gratuitamente alle donne numerose attività di promozione della salute femminile: esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero, consulenze specialistiche di prevenzione secondaria di altre patologie femminili, laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione.

“Il 2021 ci vede in prima linea per contrastare i ritardi che la pandemia ha causato sugli esami diagnostici - dichiara Linda Catucci, presidente Comitato Regionale Puglia di Komen Italia -. Nell’ultimo anno infatti oltre 2 milioni di donne non hanno potuto svolgere i regolari controlli e moltissime riceveranno una diagnosi in uno stadio più avanzato e più difficile da curare. È un’emergenza nell’emergenza che possiamo contrastare solo grazie al sostegno dei partner e dei donatori di Komen Italia e all’impegno dei medici e volontari. Si ricomincia da Enziteto che nel passato marzo 2018 ha rappresentato la prima tappa inaugurale per l’arrivo della Carovana in Puglia e che noi consideriamo essere il punto di ripartenza per una rinascita ed un ritorno alla nostra tanto sperata normale quotidianità.”

"La carovana della prevenzione rappresenta un progetto di elevato valore sociale, un vero inno alla prevenzione. Questa iniziativa rivolta ad alcune fasce della popolazione di età fuori screening regionale, anche in un periodo così difficile, testimonia la continua missione della Komen nei programmi di sensibilizzazione alla prevenzione senologica e ginecologica. Ringrazio a nome della Presidente e del Comitato clinico scientifico tutti i colleghi medici che hanno reso possibile tale iniziativa, nel pieno rispetto delle norme anticontagio", queste le dichiarazioni del Prof. Marco Moschetta, membro del Comitato clinico scientifico della Susan G. Komen Puglia e Coordinatore dell’equipe medica della giornata di Carovana a BariEnziteto e Putignano, Responsabile U.O.S.D. Radiodiagnostica ad indirizzo senologico.

“Anche quest’anno la Breast Unit ASL Bari del P.O. San Paolo affiancherà la Susan G. Komen Italia nel progetto realizzatosi con la Carovana della Prevenzione di Komen Italia. Sosteniamo questa finalità consentendo alle donne in difficoltà di accedere ad esami diagnostici fondamentali nella diagnosi precoce del tumore mammario, facilitandone in tal modo i risultati clinici e terapeutici. Cogliendo l’importanza di tali progetti della Komen Italia finalizzati all’informazione per la prevenzione, supportiamo questa iniziativa con la partecipazione di medici della nostra Breast Unit che a titolo volontario e gratuito presteranno la loro opera. Ringrazio la Presidentessa della Susan G. Komen Italia Comitato Regionale Puglia e tutti i volontari che vi parteciperanno.” Queste le dichiarazioni del Dott. Olindo Custodero, membro del Comitato clinico scientifico della Susan G. Komen Puglia e Responsabile Unità Operativa Dipartimentale di Chirurgia Senologica, Presidio Ospedaliero San Paolo – Bari, Asl Bari.

“L’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari è ben lieto di ‘prestare’, anche solo per un giorno, medici volontari alla causa della ‘Carovana della Prevenzione’. Come negli anni passati, saremo in piazza, al fianco di Komen Italia, con le competenze dei nostri medici per viste ed esami senologici gratuiti per tutte. L’obiettivo non è solo fare prevenzione e screening in contesti diversi da quelli ospedalieri ma anche e soprattutto fare informazione: alcuni tipi di tumore femminili, in particolare i tumori al seno, un tempo etichettati come ‘incurabili’, oggi non solo sono curabili ma anche guaribili, con percentuali tanto più elevate quanto più precoce è la diagnosi”, dichiarazione di Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario dell'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari.

La tappa a Bari-Enziteto è svolta con la collaborazione della Parrocchia San Nicola Catino e con il contributo di Procter&Gamble che con il programma d’Impresa “P&G per l’Italia” sostiene la Carovana della Prevenzione, portandola nelle periferie di 9 città italiane, per prendersi cura della salute delle donne.

La tappa a Putignano è svolta con il Patrocinio del Comune di Putignano, con il contributo della Fondazione Johnson & Johnson e in collaborazione con l’associazione Pink is Hope.

Tutte le tappe sono svolte nel pieno rispetto delle vigenti normative di contrasto alla diffusione del Covid19. Bari-Enziteto e Putignano danno il via ad un lungo Tour che vede la Puglia protagonista nell’azione di sensibilizzazione nella campagna di Prevenzione per il tumore alla mammella, andando così a supportare le unità ospedaliere locali e territoriali che da sempre ci aiutano in questo grande progetto di solidarietà sociale. Qui di seguito le prossime tappe: - 20 giugno Taranto - 21 giugno Lecce - 22 giugno Brindisi - 23 giugno Manfredonia