Decaro agli studenti baresi alle prese con la Maturità: «Forza ragazzi, è il vostro giorno»

«Forza ragazzi, oggi è il vostro giorno»: anche il sindaco, Antonio Decaro, rivolge il suo augurio agli studenti baresi che da oggi saranno alle prese con la Maturità 2021. Un esame anche quest'anno rimodulato per l'emergenza Covid, con un'unica prova che consisterà in un maxi colloquio orale della durata di circa un'ora.

«Tornerete a scuola tra i banchi per l'ultima volta dopo un anno difficile - scrive il sindaco su Fb, riferendosi alle difficoltà legate anche quest'anno alla pandemia - in cui sono sicuro che in fondo in fondo quelle aule vi sono mancate come voi siete mancati a loro, ai vostri insegnanti, a tutti noi. La vostra energia, la gioia che abbiamo sentito ieri sera in giro per la città mentre cantavate a squarciagola sotto le scuole è la migliore risposta a tutte le nostre ansie e a tutto quello che abbiamo vissuto». «Siete la forza di questa città e noi siamo orgogliosi di tutti voi! Buon esame ai maturandi della classe 2021!», conclude il sindaco.