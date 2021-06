Asili nido comunali: al via le iscrizioni per il nuovo anno educativo 2021/2022

E' in pubblicazione da oggi, sul sito istituzionale del Comune, il bando per l’iscrizione agli asili nido pubblici del Comune di Bari per l’anno educativo 2021/2022.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online a partire da oggi, martedì 15 giugno, fino al prossimo 16 luglio.

«Dopo un anno di difficoltà - commenta l’assessora Paola Romano - che abbiamo affrontato grazie al lavoro dei funzionari e degli educatori, ripartono le iscrizioni per il prossimo anno educativo. Nei mesi passati da un lato abbiamo lavorato sull’emergenza, adottando prassi innovative per contenere il contagio, come ad esempio il tampone con cadenze stabilite per tutti gli operatori; dall’altro abbiamo messo in campo la realizzazione di due nuovi asili per far fronte alla crescente richiesta di questo servizio fondamentale per le famiglie. Ci auguriamo di esserci lasciati questo brutto periodo alle spalle, ma continueremo a mantenere standard di attenzione elevatissimi perché siamo consapevoli che proprio adesso è fondamentale non abbassare la guardia».