In Puglia nuova linfa per le attività di direct marketing dell'Esercito

Si è conclusa oggi, con la consegna degli attestati, presso la storica Caserma “D. Picca” di Bari, la formazione del personale dell’Esercito, individuato tra i reparti pugliesi, da impiegare negli Infoteam della Regione.

Il corso, dalla durata di 5 giorni, è stato organizzato dal Comando Militare Esercito Puglia e ha permesso di qualificare, ai sensi della Direttiva 1008 ed. 2020, dello Stato Maggiore dell’Esercito, oltre 40 addetti ai nuclei Infoteam tra Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, personale di Truppa e Civili.

Questa attività consente alla Forza Armata di dotarsi di personale specializzato in grado di operare nelle attività espositive e promozionali che, interagendo con il pubblico, possa promuovere la conoscenza della cultura della Difesa e promuovere le opportunità professionali e di arruolamento nella Forza Armata.

Il corso di formazione, curato da personale specializzato del CME Puglia, ha visto il contributo dello SME - Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione (PIC), per la parte dedicata ai siti web di Forza Armata e ai social media e radio, del prof. Nicola Neri, docente presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” per la parte storica e la dott.ssa Elisabetta Bratta, Psicologa clinica dello sviluppo e delle relazioni, specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale, per le esercitazioni pratiche e le simulazioni.

Il Comandante Miliare Esercito “Puglia”, Colonnello Donato Ninivaggi, esprimendo soddisfazione per il particolare spessore formativo del corso, grazie anche alla presenza di qualificatissimi relatori, ha evidenziato come l’attività, per la prima volta organizzata a favore di tutti gli Enti presenti nella Regione, oltre a formare nuovo personale da impiegare nei nuclei Infoteam, possa essere stato utile a creare un clima di collaborazione tra gli addetti al settore appartenenti alle varie realtà della Forza Armata.