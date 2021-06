A Bari la prima ambulanza della Guardia di Finanza: pronta anche per emergenze e grandi eventi

Un’ambulanza che farà base a Bari ma che potrà essere utilizzata su tutto il territorio regionale. È quella da ieri a disposizione dalla Guardia di Finanza della Puglia grazie anche a fondi della Regione.

Alla presentazione del mezzo sanitario, ieri mattina nel piazzale interno della Caserma Macchi sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza, ha partecipato l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, insieme al Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro, al Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Francesco Mattana, e al Prefetto di Bari, la dott.ssa Antonia Bellomo.



Si tratta di un veicolo acquistato con parte dei fondi stanziati dalla Regione Puglia nell’ambito della convenzione siglata lo scorso 27 luglio tra il Ministero dell’Interno e la Presidenza della Regione Puglia e destinati alla Guardia di Finanza in ordine alle ‘azioni per il contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19’.



“Il Comando Regionale della Guardia di Finanza - ha commentato l’assessore Lopalco - ha deciso di investire il finanziamento ricevuto dalla Regione nell’acquisto di questo mezzo, un’ambulanza di tipo A, quindi attrezzato di tutto punto. Sarà utilizzato per questioni di welfare interno alla Gdf, attività addestrative, ma all’occorrenza sarà messo a disposizione del servizio pubblico, nel caso di grandi emergenze o grandi eventi”.



“Oggi - ha detto il Generale Mattana - abbiamo presentato questa ambulanza acquistata con una parte dei fondi che sono già stati destinati a seguito dell'accordo tra il Ministro dell’Interno, la nostra Prefettura e la Regione Puglia. È un mezzo che, attraverso anche le scelte che sono state condivise con il nostro organismo di rappresentanza, potrà essere a disposizione di tutto il personale della Guardia di Finanza nell'ambito del nostro Comando Regionale Puglia. Sarà collocata qui a Bari ma a disposizione di tutto il territorio pugliese”.