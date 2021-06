Anticipazioni seconda dose Astrazeneca, nuove disponibilità nei centri vaccinali della ASL Bari

Prosegue l’iniziativa della campagna vaccinale della ASL di Bari per anticipare le seconde dosi del vaccino Astrazeneca. Ecco il programma delle nuove disponibilità per la prossima settimana.

Lunedì 14 giugno possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata il 14 aprile.

Martedì 15 giugno possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata il 15 aprile.

Mercoledì 16 giugno possono anticipare la seconda dose i cittadini con prima dose effettuate il 16 aprile.

Per tutte e tre le giornate si accede agli hub della ASL di Bari, in ordine alfabetico e in fasce orarie distinte:

Cognome A- K mattina dalle 9 alle 13

Cognome L- Z pomeriggio dalle 15 alle 19

E’ necessario presentare la certificazione dell’avvenuta prima dose.