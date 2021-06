Sprint Lab: dal 14 giugno i Digital Camp a Bari dedicati a bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni

Apprendere nuove competenze, sviluppando il pensiero critico e computazionale attraverso un approccio creativo al mondo digitale studiato appositamente per i bambini e i ragazzi che in questo modo potranno imparare sperimentando e giocando, in un clima divertente e stimolante. Sono i Digital Camp di Sprint Lab, campi scuola estivi per bambini e ragazzi tra gli 8 e gli 11 anni, a tema coding, tecnologia e digital. Ad ospitarli il suggestivo Spazio Murat in piazza del Ferrarese a Bari.

Tre i corsi in programma per questa edizione, diversificati in base all’età dei partecipanti e alla loro familiarità con la tecnologia, per trasmettere consapevolezza del mondo digitale e permettere loro di fare amicizia e divertirsi stando insieme e in sicurezza dopo i mesi trascorsi a casa quest’anno.

Si comincia il 14 giugno con il primo corso Scratch BASIC, per ragazzi dagli 8 agli 11 anni che vogliono approcciarsi per la prima volta a questo programma formativo. Si prosegue poi la settimana dal 28 giugno al 2 luglio e dal 12 al 16 luglio con i due corsi di Robotica con Lego We Do (CHE Età POSSONO AVERE I PARTECIPANTI)?

Attraverso la piattaforma Scratch, famosa per la sua versatilità e semplicità, è la comunità di creazione di videogiochi più utilizzata e più famosa al mondo, adatta a persone di tutte le età e riconosciuto come uno dei migliori linguaggi per imparare il coding per bambini. Non esistono linee di codice, ma solo istruzioni su mattoncini colorati da incastrare come fossero pezzi di lego. I partecipanti avranno così la possibilità di imparare la tecnologia divertendosi, progettando, realizzando e giocando a videogiochi interamente fatti da loro.

Ciascun corso è aperto a un massimo di 12 partecipanti. Le lezioni si tengono al mattino, dalle 9 alle 13 per cinque giorni (dal lunedì al venerdì)

Per iscriversi basta compilare il form online sul sito di Sprint Lab (https://www.sprintlab.it/eventi/digital-camp-bari/) e cliccare sul pulsante “effettua la pre-iscrizione” per essere ricontattati dalla coordinatrice dei Digital Camp che fornirà tutte le informazioni necessarie per la partecipazione al corso dei ragazzi.