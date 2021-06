Ambasciatore russo a Bari, incontro con Emiliano: «Preparativi per il prossimo G20»

Sprint Lab: dal 14 giugno i Digital Camp a Bari dedicati a bambini e ragazzi dagli 8 agli 11 anni

Attualità

Tre i corsi in programma per questa edizione, diversificati in base all’età dei partecipanti e alla loro familiarità con la tecnologia, per trasmettere consapevolezza del mondo digitale e permettere loro di fare amicizia