Puglia verso 2,7 milioni di dosi di vaccino somministrate. Al via prenotazioni per classi 1997-2001

Sono 2.655.870 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad ieri in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale).

Complessivamente è stato somministrato il 93,6% delle dosi totali ricevute dalla regione. Intanto, da domani oggi alle 14.00 inizieranno le prenotazioni per le classi di età dal 1997 al 2001 tramite sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it . oppure chiamando al numero verde 800719331 o recandosi alle farmacie della rete FarmaCup.

Nel frattempo, la campagna vaccinale della Asl Bari prosegue con una media di circa 10mila vaccinazioni al giorno. Anche nella giornata di lunedì sono state somministrate 10.342 dosi di vaccino anti-Covid in tutti i centri ASL. Tra le 7.882 prime dosi e 2.460 seconde sono ricomprese anche 1.712 dosi riservate a soggetti vulnerabili per patologia. A cura dei medici di medicina generale sono state effettuate 2.069 iniezioni di vaccino (329 prime dosi, 1.740 seconde).

La copertura vaccinale ha raggiunto, almeno con una dose, il 49 per cento della popolazione e con entrambe le dosi il 20 per cento. Per incentivare ulteriormente la vaccinazione, da domani mercoledì, la ASL ha organizzato i “Pomeriggi con Janssen” riservati alle persone dai 40 anni in su. Si tratta di sedute vaccinali pomeridiane, dalle ore 16.30 alle 19, con accesso tramite prenotazione presso le farmacie convenzionate con il sistema Farmacup. Inoltre, è prevista la possibilità di anticipare la somministrazione anche per chi ha già un appuntamento per il vaccino in altra data. Sono iniziate oggi le vaccinazioni negli Hub aziendali nella provincia di Bari.