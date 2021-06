L'Arma dei Carabinieri festeggia 207 anni di Storia. Aumentano i reati tra Bari e Bat

Cerimonia commemorativa, ieri mattina, nella caserma Bergia del Comando della Legione Carabinieri Puglia per festeggiare il 207° anniversario dalla fondazione dell'Arma.

L'appuntamento ha visto la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti da parte del prefetto di Bari, Antonella Bellomo, e del comandante regionale, il generale di Brigata Stefano Spagnol.

Nel corso della cerimonia, sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a 10 militari particolarmente distintisi in delicate operazioni di servizio.

L'Arma ha anche stilato un bilancio delle attività nel corso dell'anno nella città metropolitana di Bari e nella Bat. Rispetto al primo quadrimestre del 2020, vi è stato un incremento dei reati pari al 4,76%. Sono aumentati i furti di autovettura (+41%), mentre sono diminuiti del 12% i furti in abitazione e del 7% le rapine. I numeri, spiega l'Arma, sono stati condizionati anche dall'emergenza Covid, Numerose le operazioni contro la criminalità organizzata messe a segno, come “Alta Tensione”, con 11 persone arrestate per l’omicidio Andolfi, “Vortice-Maestrale”, che ha inferto un duro colpo al clan Strisciuglio su diversi quartieri della città di Bari, “Astra”, con l’arresto di una rete di spacciatori composta da 36 persone, “On the road”, con il fermo di 15 persone dedite ai furti di auto e rapine, il sequestro del patrimonio immobiliare e finanziario di Magno, per un valore di circa 80 milioni di euro, e, per ultimo, eseguite proprio questa mattina tra Monopoli, Polignano e Mola di Bari, le 9 ordinanze di custodia cautelare per spaccio di droga.