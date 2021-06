Ecco come sarà la nuova costa sud. Decaro: «Unica spiaggia fra Pane e pomodoro e Torre Quetta»

Prende forma la progettazione della nuova costa a sud di Bari, che va dal lungomare oltre Pane e pomodoro verso San Giorgio.

E' lo stesso sindaco Antonio Decaro ad aggiornare i baresi con un post pubblicato su Facebook a cui è allegata la foto di una mappa della zona così come è stata immaginata da chi sta lavorando al progetto.

«Esiste una zona della nostra città - scrive il sindaco -, il tratto di costa tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta che in tanti attraversiamo, passeggiando o correndo, senza però viverla veramente. Perché

è una zona degradata, non attrezzata e in un tratto anche pericolosa da percorrere. Eppure ci andiamo, perché ci viene naturale, anche se non c'è nulla. In questi mesi abbiamo elaborato uno studio di fattibilità per cercare di immaginare il futuro di quest'area. In questa immagine c'è un primo risultato: un'unica lunga spiaggia da Pane e Pomodoro a Torre Quetta. Un parco sul mare attrezzato con diversi spazi per il fitness, playground dedicati agli sport sulla sabbia, campi da paddle, grandi pontili su cui prendere il sole e un percorso dedicato a passeggiate e corse a piedi o in bicicletta. I lavori saranno finanziati dai fondi Pon Metro ed entro la fine del 2021 avremo il progetto esecutivo che ci permetterà di fare la gara per l’affidamento degli interventi. Non succederà domani, nessuna opera comparirà quest'estate ma oggi - conclude il sindaco - possiamo dire di essere partiti per davvero».