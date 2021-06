Ex Manifattura Tabacchi: nel 2022 la prima stazione dei Carabinieri nel quartiere Libertà

Nei giorni scorsi l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri Fabio Cairo, dai tecnici del Comune e dell’impresa appaltatrice, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere per la realizzazione di una nuova caserma dei militari all’interno di un’ala dell’ex Manifattura Tabacchi, nel quartiere Libertà.

Gli interventi, dell’importo complessivo di 1 milione e 200mila euro, rientrano nel più ampio appalto dei lavori per l’esecuzione di Porta Futuro 2, ormai in fase di completamento.

La caserma, che sorgerà al piano terra dell’edificio, prevede accanto ai locali destinati alle funzioni militari, anche l’alloggio del comandante e due locali ad uso foresteria per il personale assegnato. Nel piazzale esterno, invece, un’area sarà riservata esclusivamente alla sosta alle auto di servizio e al passaggio dei cittadini diretti in caserma.

“Si tratta di una progettazione pensata d’intesa proprio con le Forze dell’ordine, con cui abbiamo cercato di individuare l’assetto migliore e più funzionale alle esigenze dei carabinieri - ha dichiarato Giuseppe Galasso -. Al momento gli operai sono impegnati nella rifinitura di alcune operazioni di dettaglio: tecnicamente sono imminenti delle indagini geologiche relative al sedime sottostante la caserma, necessarie per perfezionare il deposito dei calcoli di alcune porzioni strutturali dell’immobile, in particolare delle zone soppalcate e di alcune modifiche dei muri portanti che saranno interessati da aperture di passaggi tra un locale e l’altro. Una volta perfezionato il deposito di questo progetto strutturale, per il quale vengono stimati dagli uffici circa 3-4 mesi, potranno riprendere le lavorazioni. Stimiamo, perciò, che i lavori possano riprendere dopo l’estate per terminare nell’arco di sei mesi successivi, nella prima metà del prossimo anno”.

Nel corso del sopralluogo il generale Cairo e i suoi collaboratori hanno espresso apprezzamento per la costruenda nuova caserma, la cui distribuzione degli ambienti comincia già a percepirsi nella sua totalità. Questo importante presidio militare costituirà la prima stazione dei Carabinieri allocata nel quartiere Libertà, uno dei più popolosi della città.