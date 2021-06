Litorale di Bari: al via le operazioni di allestimento dei bagni chimici

A partire da oggi e fino al prossimo 31 agosto, lungo il litorale cittadino saranno operative 10 postazioni allestite con servizi igienici chimici in prossimità delle spiagge libere maggiormente frequentate dai baresi. Ciascuna postazione conta 3 bagni (uomo-donna-disabili), per un totale di 30 bagni chimici così suddivisi: 6 a Santo Spirito, 9 a Palese, 6 a San Cataldo, 6 a San Giorgio e 3 a Torre a Mare.

Ad aggiudicarsi il servizio di “noleggio, posa in opera, manutenzione, gestione manufatti igienici ecologici” per l’estate 2021 è stata la Sebach S.p.a., che si servirà del proprio concessionario di zona per provvedere, due volte al giorno, alla pulizia, sanificazione e rifornimento dei servizi igienici.

“Dopo un anno difficile come quello trascorso - commenta Pietro Petruzzelli -, già da alcune settimane i baresi si stanno riversando sulla costa per trascorrere qualche ora al mare. È questa la ragione per cui abbiamo anticipato le operazioni di allestimento dei bagni chimici, che da domani saranno a disposizione di tutti i cittadini. Quanto al posizionamento dei blocchi, abbiamo aggiunto una postazione nei pressi della spiaggetta di San Cataldo, mentre il waterfront di San Girolamo non rientra in questo appalto perché stiamo provvedendo a dotarlo di bagni e docce con un’altra procedura. Come ogni anno, mi auguro che i bagnanti utilizzino i servizi igienici nel rispetto delle regole più elementari del vivere civile, e che i vandali girino al largo, perché se garantire servizi alle persone che frequentano i tratti pubblici del nostro litorale è un atto dovuto, dover sostenere costi extra per ripetuti interventi di ripristino o di pulizia straordinaria rappresenta un danno alla collettività e al diritto di tutti di vivere il nostro bellissimo mare. A maggior ragione quest’anno in cui al concessionario abbiamo chiesto un doppio passaggio quotidiano di pulizia e sanificazione delle postazioni con l’obiettivo di offrire un servizio sempre migliore”.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a circa 41.000 euro