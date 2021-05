Covid, nel Barese il 43% dei residenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino

Sono 2.340.576 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 96,4% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 2.427.715).

Sono 7.370 le somministrazioni eseguite domenica nei centri vaccinali della ASL Bari. Si tratta, in particolare, di 6.537 prime dosi e 833 seconde, comprese 554 dosi riservate a soggetti vulnerabili per patologia. Tra i 1.031 vaccini inoculati nell’Hub Fiera del Levante, anche le prime 300 dosi destinate ai giovani maturandi del Liceo “Scacchi” di Bari, che hanno fatto da apriprista per gli studenti e le studentesse di tutto il territorio, la cui vaccinazione è in programma già a partire da domani secondo un calendario stabilito d’intesa tra Dipartimento di Prevenzione e Ufficio Scolastico Provinciale.

Con oltre 783mila somministrazioni eseguite sinora, è stata garantita la copertura vaccinale, almeno con una dose, al 43 per cento dei residenti e, con entrambe le dosi, al 18 per cento.