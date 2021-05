“Negozi gentili”: 45 le adesioni già pervenute a un mese dall’avvio del progetto

Primo maggio, la Regione: «Nessun obbligo di chiusura per le attività commerciali»

«È trascorsa appena una settimana dal passaggio della Puglia in zona arancione che ha consentito la riapertura. Questo ci ha spinto, in linea con le altre Regioni eccetto la Toscana, a non obbligarle a chiudere»