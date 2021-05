Prima dose del vaccino per il sindaco Decaro: «Torna la luce dopo mesi terribili»

Il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, si è vaccinato contro il Covid ricevendo la prima dose nell'hub della Fiera del Levante. Decaro ha postato il momento in cui ha ricevuto il siero con una foto e un messaggio su facebook: "E' arrivato anche il mio turno - scrive - Mi passano davanti agli occhi le immagini di questi mesi terribili e assurdi. Sono quasi tutte tristi, dolorose, buie".



"Ora per fortuna - prosegue - sta tornando la luce come quella del sole che oggi splende su Bari. Un anno fa il vaccino era solo una speranza. Oggi è una certezza a disposizione di ognuno di noi per tornare a vivere. Dai che ce la facciamo!".