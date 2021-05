Decaro in spiaggia: «Tanta è la voglia di vivere e tanta deve essere la nostra attenzione»

«Il sapore della libertà a Bari ha il gusto del mare, del sole, di una passeggiata, di gente che fa sport in spiaggia, di famiglie che piano piano provano a vivere la città»: così il sindaco Antonio Decaro si rivolge ai baresi, postando su Facebook una foto della spiaggia di Pane e Pomodoro in questo secondo weekend di zona gialla.

«A Bari sta tornando la bella stagione - scrive il sindaco - La voglia di vivere è tanta, così come tanta deve essere la nostra attenzione. Per non dover più rinunciare a tutto questo. Per non dimenticare quello che è stato».

«Dobbiamo prenderci cura di questo nuovo tempo e apprezzarlo fino in fondo», conclude Decaro.