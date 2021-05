Aperture straordinarie dei mercati 23 e 30 maggio e 2 giugno, Palone: «Sosteniamo il commercio»

Il Comune rende noto che in via straordinaria, la mattina di domenica 23 maggio si terrà il mercato di merci varie di via Salvemini, su piazzale Lorusso.

Altre aperture mercatali straordinarie sono in programma le mattine di domenica 30 maggio in via Vaccarella, a Carbonara, e di mercoledì 2 giugno sul lungomare di Santo Spirito.

“Ogni occasione in cui possiamo sostenere il lavoro per noi è importante - commenta Carla Palone -. Per questo abbiamo accolto favorevolmente la proposta degli operatori mercatali che stanno cercando di cogliere tutte le occasioni utili per recuperare il tempo perduto a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Nel rispetto delle regole e con tutte le cautele del caso la città, pian piano, sta provando a ripartire, e l’appello che rivolgo a tutti i cittadini è quello di sostenere il commercio locale, ognuno secondo le proprie possibilità, perché aiutare le nostre attività economiche e i mercati a sopravvivere a questo periodo significa fare un investimento per una città viva ed economicamente attiva nel futuro”.