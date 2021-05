Bari e la città tedesca di Hamm: siglato stamattina il patto di gemellaggio

Vaccinazioni anti-Covid, in arrivo 152mila dosi Pfizer: priorità ai soggetti fragili

Cronaca

La Puglia oggi è terza regione in Italia per capacità vaccinale, con 1.188.971 dosi somministrate su 1.271.185 dosi consegnate. Completata la prima dose a tutti i pazienti in terapia della rete oncologica pugliese