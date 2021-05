"Giovani e legalità democratica": due progetti per educare all'antimafia con il cinema e il teatro

Educazione alla legalità, alla democrazia e al civismo, l’amore per l'arte e la cultura, l’integrazione e l’accompagnamento alla cittadinanza attiva per le seconde generazioni, la pedagogia sociale; sono questi i temi alla base di due progetti che Arci Puglia e Radici ADV, assieme a un’importante rete di partner, attueranno nell'ambito del programma “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”.

Il progetto “Legalità in scena”, con Radici ADV in veste di attuatore e ARCI Bari come partner assieme a Casa di Pulcinella, ACLI di Mola di Bari e IAL Puglia, verrà realizzato con il coinvolgimento attivo della comunità Georgiana di Bari.

Il progetto “Riprendiamo la legalità”, attuato da ARCI Puglia, vede la collaborazione di Nicolaus APS, ACLI di Mola di Bari e di due scuole: l’IISS E. Majorana di Bari e l’IC Capozzi – Galilei di Valenzano. I due progetti sono stati presentati giovedì nel corso di una conferenza stampa presso CasAperta, il centro sociale e culturale di ARCI Bari realizzato a Bari Vecchia in un bene confiscato alla criminalità organizzata che ospiterà alcune attività dei progetti. I due progetti sono finanziati nell’ambito del l'Avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie”, attraverso il quale la Regione Puglia sostiene interventi e azioni di antimafia sociale e progetti di animazione sociale e partecipazione.

“Il coinvolgimento delle giovani generazioni – ha detto Carmine Doronzo, responsabile Legalità di Arci Puglia - è alla base di questi progetti pensati per studenti e italiani di seconda generazione con l'obiettivo di educare alla legalità democratica e alla bellezza in un periodo in cui, complice anche la pandemia, i rapporti sociali sono messi seriamente in crisi. Se a questo aggiungiamo l'impoverimento culturale ed educativo nonché quello economico di intere famiglie, il rischio reale che i giovani siano lasciati in una dimensione egoistica in cui vengono meno le relazioni e le regole condivise. In questo contesto attecchiscono più agevolmente le mafie e la criminalità. Ed è qui che, grazie a queste ottime misure regionali, entrano in gioco le realtà sociali e democratiche come l'Arci che, attraverso la cultura, l'aggregazione e l'educazione non formale offre un'altra via ai ragazzi, quella della bellezza e della legalità”.

“Come ARCI – ha detto il presidente di ARCI Puglia Francesco Digregorio – abbiamo molte ragioni per essere felici per l’avvio di questi due progetti. Entrambi infatti toccano temi storicamente cari ad ARCI Puglia e ARCI Bari: l’integrazione e l’interazione dei nuovi cittadini con le comunità locali, la cultura e l’arte come strumento di crescita per le nuove generazioni, l’impegno per un sapere libero e democratico alla portata di tutti, la legalità come campo di lavoro civile. Due beni confiscati della rete ARCI inoltre, torneranno all’attività dopo la chiusura forzata legata alla pandemia e ospiteranno attività sociali. Un ritorno alla “normalità” che aspettavamo con impazienza.” “Il senso di questa iniziativa - ha detto Osvaldo Masciopinto, Presidente di Radici AdV - sta nella scelta specifica dei suoi destinatari. Sviluppare le difese culturali contro la devianza, esercitare la libertà di espressione contro l'omertà mafiosa: questa deve essere la via alternativa alle logiche devianti, per un presente ed un domani ricchi di bellezza e speranza per i ragazzi, che si fanno portatori di valori e responsabilità per gli altri”.

Il progetto consiste nel coinvolgimento attivo di giovani appartenenti alla comunità georgiana di prima e seconda generazione residenti a Bari, utenti della scuola Radici (dal 2008 riferimento per la comunità georgiana in Italia) e minori in età scolastica residenti nel quartiere Libertà di Bari. Sono previsti un laboratorio di tecniche tealtrali, un laboratorio di educazione alla legalità, un laboratorio di dizione e recitazione. Il punto di partenza per scrivere il copione teatrale in cui si racconteranno storie vere sarà l'incontro con esperti, ma anche con alcuni testimoni diretti che racconteranno le proprie esperienze, come familiari di vittime innocenti di criminalità e responsabili di cooperative e associazioni che, attraverso i beni confiscati alla mafia, hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Le attività laboratoriali si svolgeranno presso la Casa di Pulcinella. Presso CasAperta, il bene confiscato di Piazza San Pietro gestito da Arci Bari verrà allestito un laboratorio di sartoria teatrale per la realizzazione di costumi necessari alla messa in scena dello spettacolo Al termine del laboratorio, lo spettacolo allestito andrà in scena al teatro Casa di Pulcinella a Bari in almeno cinque repliche a cui saranno invitate tutte le scuole della città. L'obiettivo è contrastare la diffusione della cultura della criminalità attraverso azioni di educazione. I beneficiari sono giovani Georgiani, anche di seconda generazione, integrati nel quartiere Libertà di Bari, che vivono in un tessuto urbano caratterizzato da numerosi fattori di rischio come la povertà educativa e la presenza di clan criminali. Il teatro è lo strumento scelto per promuovere tra bambini e adolescenti che vivono in un contesto a rischio cultura della legalità e della partecipazione, sviluppare la coscienza democratica.