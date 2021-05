Manutenzione sulle spiagge, Galasso: «I lavori termineranno ben prima dell’inizio dell'estate»

Proseguono le attività di manutenzione sulle spiagge cittadine. Ieri mattina sono iniziati i lavori di ripascimento e spianamento sulla spiaggia pubblica adiacente il lido Massimo, a Fesca, dove storicamente d’inverno si accumulano quantità significative di sabbia: pertanto l’azienda incaricata ha provveduto ad utilizzare parte della sabbia accumulatasi sull’arenile pubblico vicino.

Gli interventi procedono anche a nord e a sud della città, in particolare a Palese con attività di pulizia nelle zone di balneazione e piccoli lavori di manutenzione che interessano, ad esempio, i corrimano e le recinzioni a ridosso delle scalette per la discesa a mare, oggetto di carteggiatura e tinteggiatura. Nei prossimi giorni sarà la volta della manutenzione degli alvaretti e del verde pubblico presenti lungo la costa.

Mentre per quanto riguarda la zona a sud della città, sono stati pressoché completati i lavori di riordino e ripristino dei cinque pontili di Torre Quetta grazie alla tinteggiatura dei corrimano e la sistemazione del piano di calpestio in legno, eseguiti con tutte le precauzioni utili a salvaguardare la nidificazione in corso del fratino. Le aree circoscritte, infatti, sono state escluse al momento dalle attività di spianamento e pulizia generale.

“Come avevamo previsto - commenta ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - i lavori saranno terminati su tutto il litorale ben prima dell’inizio dell’estate, e quindi intorno alla prima decade di giugno. Tutte le spiagge pubbliche saranno pronte e attrezzate per accogliere al più presto i bagnanti, oltre che essere oggetto di attività ordinarie di pulizia a cura di Amiu, che periodicamente provvederà a ripulire i lidi”.