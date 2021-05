Completati i lavori di messa in sicurezza dell’istituto “Pitagora” di Bari

Il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Marco Bronzini, con il dirigente del Servizio Edilizia, Patrimonio e Locazione della Città metropolitana, Nicolò Visaggio si sono recati, questa mattina, all’esterno dell’istituto “Pitagora” di Bari dove sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza delle facciate dell’edificio storico a seguito del distacco di parti in cemento armato sia lungo il perimetro che si affaccia su Corso Cavour, che su quelli di Via Caduti di Via Fani e Via Melo da Bari. All’incontro è intervenuta anche il Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. "Panetti-Pitagora" Eleonora Matteo, la direzione lavori e rappresentanti della ditta appaltatrice.

Gli interventi hanno riguardato il risanamento e restauro degli elementi in calcestruzzo presenti sui prospetti delle tre strade quali i cornicioni e alcuni elementi architettonici (succielo e gattoni) che sorreggono il cornicione di coronamento, gli architravi, i timpani e le cornici delle finestre del primo e secondo piano, con successiva tinteggiatura degli stessi elementi, oltre che il restauro dei due portoni di ingresso ed il ripristino dello stemma in metallo.

“C’è grande attenzione da parte della Città metropolitana nel mettere a disposizione di studenti, docenti ed operatori scolastici scuole funzionali, sicure, ma anche belle e accoglienti. Il restauro dell’istituto Pitagora è un regalo che offriamo anche alla città di Bari perché si tratta di un palazzo monumentale di valore storico, artistico e architettonico – ha affermato il consigliere Bronzini -. Questa è la testimonianza di come l’edilizia destinata all’istruzione si possa integrare con il territorio, rispondendo sia alle esigenze di studenti e docenti, sia dei cittadini”.

“E’ un grande regalo quello di poter rivedere in tutto il suo splendore la facciata di uno storico istituto di Bari – ha aggiunto il Dirigente scolastico -. Questo è un luogo che ha formato generazioni di validi geometri, ingegneri e architetti della città di Bari e siamo lieti che i nostri studenti oggi possano usufruire di un patrimonio del genere”.

L’Istituto “Pitagora” è uno storico palazzo monumentale in stile classicheggiante di proprietà dell’ex Provincia di Bari; risale al 1930 e occupa un intero isolato affacciandosi su tre strade pubbliche nel pieno centro di Bari (C.so Cavour, Via Caduti di Via Fani e Via Melo). Essendo un edificio storico, sottoposto a vincolo, i lavori, durati circa un anno e finanziati per 150 mila euro con fondi della Regione Puglia e finanziati per 78 mila euro dalla Città metropolitana, sono stati eseguiti sotto l’alta sorveglianza dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari.