Coronavirus, oltre 8.800 dosi di vaccino somministrate tra Bari e provincia

Contributo Covid-19 per disabili gravi e non autosufficienti: misura prorogata a fine giugno

Sarà prorogato fino al 30 giugno il contributo Covid-19 per le persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza. A dare notizia dell'approvazione della misura in Giunta regionale è l’assessora al Welfare Rosa Barone.