Vaccino anti Covid: da domani aperte le prenotazioni per i nati nel 1964 e 1965

Prosegue l’apertura delle prenotazioni della vaccinazione anti covid per i cittadini dei età under 60 (nati dal 1962 al 1971).



Da domani, giovedì 13 maggio, alle ore 14 sarà possibile la prenotazione della vaccinazione anticovid per le classi di età dal 1964 al 1965. Si potranno utilizzare i canali del sito lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800713931 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP. Gradualmente, da sabato 15 maggio alle 14 si potranno prenotare le classi di età dal 1966 al 1967, da lunedì 17 maggio alle 14 i nati dal 1968 al 1969 e da mercoledì 19 maggio sempre alle 14 i nati dal 1970 al 1971.



Continua la possibilità di prenotazione per le altre classi di età in corso, sempre tramite sito web lapugliativaccina.regione.puglia.it , numero verde 800713931 e farmacie.