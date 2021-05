Ufficiale: dal lunedì 10 la Puglia torna in zona gialla. Lopalco: «Non è un "liberi tutti"»

La notizia era nell'aria: la regione Puglia sarà in zona gialla da lunedì 10 maggio.

Le decisioni, sulla base dei dati della cabina di regia sono state prese dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il monitoraggio Iss-Ministero della Salute che sarà presentato oggi.

Gli indicatori pugliesi sono certamente in miglioramento, anche se resta alto il numero delle numero di pazienti Covid assistiti nelle rianimazioni della regione. In giallo anche Basilicata e Calabria.

«L’ordinanza del ministro Speranza che inserisce la Puglia nella “zona gialla” da lunedì 10 maggio non è un invito al “liberi tutti"» dichiara l’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco. «Dovremo continuare a mantenere tutte le cautele, evitando gli assembramenti che in ogni caso restano vietati, igienizzando le mani, usando le mascherine e mantenendo la distanza in ogni luogo, aperto o chiuso che sia. La circolazione del virus resta alta e la pressione sulle strutture sanitarie è ancora pesante. Non dobbiamo sprecare l’opportunità di tornare al più presto alla normalità, grazie anche alla campagna vaccinale e all’avvicinarsi della stagione estiva. Diversamente ci sarebbe un brusco risveglio, con l’inevitabile ritorno alle restrizioni».