Torre Quetta: online gara per concessione, Decaro: «Riconquistiamo un pezzo importante della città»

È stata pubblicata questa mattina sul portale del Comune di Bari la procedura telematica dell’avviso per la concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricettiva avente ad oggetto aree, manufatti e servizi della spiaggia di Torre Quetta.

Si tratta di una concessione triennale che sarà rilasciata in favore di un unico soggetto individuato in considerazione del maggior rialzo sul canone di concessione, quantificato dall’amministrazione comunale in applicazione della vigente normativa.

"Torre Quetta così come abbiamo imparato a viverla e ad apprezzarla tornerà presto - commenta il sindaco Antonio Decaro -. A piccoli passi vogliamo riconquistare spazi e momenti di normalità per quando, finite le restrizioni, potremo tornare a vivere insieme. Torre Quetta è un simbolo per questa città: qui i baresi hanno riscoperto il nostro mare e imparato a vivere la nostra costa di giorno e di sera, ognuno a suo modo, e con i propri mezzi e tempi. Era una scommessa, quando abbiamo proposto il primo avviso di concessione e i baresi l’hanno vinta appieno. Per questo non ci siamo arresi davanti ai problemi e alle vicissitudini, perché il nostro obiettivo è consegnare questo spazio ai cittadini, alle famiglie, ai più giovani, a tutti quelli che scelgono Bari. Torre Quetta tonerà e sarà più bella e più forte di prima”.

“Voglio ringraziare gli uffici comunali per il lavoro fatto fino ad oggi – commenta l’assessora allo Sviluppo economico e al Mare Carla Palone -. In questi mesi ci siamo concentrati sulla definizione di tutte le procedure così da offrire agli operatori la possibilità di tornare ad investire sulla nostra costa. Stiamo ancora vivendo un momento difficile, la crisi economica determinata dalla pandemia ha messo a dura prova tantissime attività del nostro territorio ed è per questo che, per quanto possibile, stiamo cercando di proporre nuovi investimenti e occasioni di lavoro che possano far ripartire la città anche economicamente. Torre Quetta, inoltre, così come tutta la nostra costa, è un patrimonio per la città, che noi abbiamo il dovere di tutelare e valorizzare. Si apre così una nuova stagione per quella che, a tutti gli effetti, rappresenta la spiaggia che ha segnato, negli anni, l’inizio di un nuovo rapporto dei baresi con il mare”.