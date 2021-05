Mitigazione rischio idraulico: approvato studio di fattibilità di un ponte sul canale Valenzano

La giunta ha approvato ieri lo studio di fattibilità per la realizzazione di un’opera di scavalco del canale Valenzano a completamento dei lavori di mitigazione idraulica. L’opera, dell’importo complessivo di 2 milioni di euro, sarà realizzata in corrispondenza di via Pezze del Sole nel punto in cui la strada scende nell’alveo del canale per poi risalire e raggiungere una serie di abitazioni nella zona.

Contestualmente, con un intervento di regimentazione idraulica, finanziato anni fa per 3 milioni di euro dalla Regione Puglia, il Comune pubblicherà una nuova gara per la ricostruzione degli argini, che determinerà l’interruzione della viabilità esistente. Il precedente bando pubblicato dal Comune, infatti, si era concluso con un annullamento del contratto dovuto a un contenzioso giudiziario.

“Al fine di trovare una valida alternativa alla viabilità attuale, che sia carrabile, ciclopedonale e pedonale - commenta Giuseppe Galasso -, il Comune ha predisposto un progetto di fattibilità per realizzare un nuovo ponte in grado di preservare, conservandola, la continuità ed accessibilità della rete stradale comunale esistente. Peraltro non bisogna dimenticare che su quell’area impatterà anche la prevista soppressione del passaggio a livello di via Pezze del Sole sui binari delle Ferrovie Sud Est, ad opera di RFI che sta lavorando alla realizzazione della variante ferroviaria a sud della città, il cosiddetto collo d’oca.

Questo intervento, che sarà inserito nel nuovo Piano triennale delle Opere pubbliche, la cui approvazione è prevista in consiglio per metà mese, sarà progettato contemporaneamente alla rivisitazione del progetto di regimentazione idraulica del canale Valenzano in modo che le due opere dialoghino tra loro con il duplice obiettivo di collegare le abitazioni con la nuova viabilità di via Pezze del Sole e di sbloccare l’eseguibilità dell’altro cantiere relativo alla difesa idraulica e all’esecuzione degli argini, che non può essere portato a termine senza l’opera di scavalco”.