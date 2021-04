Matrimoni, ecco il protocollo: nessun tampone per sposi e invitati

Nessun tampone per sposi e invitati. È questa la maggior novità emersa dal protocollo che le Regioni hanno inviato al Governo, rispetto alle proposte avanzate dalle associazioni di categoria pugliesi (Confcommercio Puglia e Puglia Wedding production association).

Il 28 aprile la conferenza Stato-Regioni ha approvato le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, tra le quali figurano matrimoni e cerimonie in generale. Manca ora l'approvazione del Governo e la data della ripartenza che, secondo Michele Boccardi, presidente di Assoeventi, è fondamentale avere il prima possibile.

«Abbiamo bisogno della data immediatamente - ha commentato a Rtm - perché c'è bisogno di un'apertura prospettica. I nostri eventi sono programmati, se la data esce subito riusciamo a salvare i matrimoni da giugno a settembre, se la data esce a fine mese purtroppo sarà compromessa la stagione. Bene il dietrofront sui tamponi salivari in presenza, sarebbero stati una tragedia per sposi e invitati».

Tra le misure inserite all'interno del protocollo l'obbligo di utilizzare la mascherina all'interno, quando non si è seduti al tavolo, e all'esterno se non è possibile mantenere la distanza di 1 metro e la conservazione della lista dei partecipanti per 14 giorni.

Ecco nel dettaglio le misure che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni.