Acquedotto Pugliese al lavoro, rubinetti chiusi per 12 ore tra Murattiano e Libertà

Lavori da parte di Acquedotto pugliese sono in corso in alcune zone di Bari, in particolare tra Murattiano e Libertà. Gli interventi, spiega Aqp "riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche".

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 4 maggio 2021 in alcune strade: via Ravanas da via Crispi a via Napoli; via Napoli da Via Ravanas sino a Via S.F. d’Assisi; via San Francesco d’Assisi sino a P.zza Massari; via Trevisani da via Crispi a L.mare Vittorio Veneto; via Pizzoli da via Perrone a L.mare Vittorio Veneto; via Perrone; via Bonazzi da via Napoli a L.mare Vittorio Veneto; via Carducci; via Don Oriani, p.zza Massari.

Zone prossime alle strade elencate, avverte ancora Aqp "potrebbero subire delle riduzioni di pressione". La sospensione avrà la durata di 12 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 20:00. "Disagi saranno avvertiti esclusivamente - spiega ancora Acquedotto - negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Ancora, "Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".