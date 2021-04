Circoli Legambiente Bari e Palo: «Siamo accanto alle istituzioni locali e contro l'inceneritore»

Anche i circoli Legambiente di Bari e Palo del Colle sono accanto alle istituzioni locali e al comitato cittadino "No Inceneritore" per la «tutela della salute pubblica e dell'ambiente»

«Apprendiamo con soddisfazione dalla stampa - si legge in una nota dell'assoicazione ecologista - che anche il Comune di Bari ritiene che la Determina Dirigenziale regionale, riguardante le modifiche progettuali dell’impianto di incenerimento proposte dalla società NEWO S.p.a., non ritenute assoggettabili alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o procedura diretta di VIA, merita di essere impugnata. Legambiente che sin dall’inizio ha sostenuto ed accompagnato, con i propri esperti nella parte urbanistica ambientale, l’azione del Comitato NO INCENERITORE esprime soddisfazione per la posizione del Comune di Bari, al fine di perseguire una operazione verità che faccia chiarezza sulle procedure adottate e sulla qualità dell’intervento in ordine alle direttive comunitarie che prescrivono, in materia di incenerimento, una specifica istruttoria di carattere tecnico e scientifico, da attuare in contraddittorio con le popolazioni rappresentate dai Sindaci dei Comuni interessati all’impianto. Pertanto, nel solco dell’ambientalismo scientifico che contraddistingue l’azione di Legambiente, continueremo ad essere accanto alle Istituzioni e al Comitato NO INCENERITORE per la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell’ambiente».

“La stessa Legambiente nella presentazione del proprio recovery plan sottolinea e punta a una green society, che innova i processi produttivi e dà risposte concrete alle gravi emergenze che stiamo vivendo. La transizione ecologica non può attendere oltre: occorre dare slancio a progetti attenti alle dinamiche ambientali, che mettano al centro la riqualificazione energetica, la gestione sostenibile delle risorse e il recupero e riuso dei materiali, promuovendo modelli produttivi basati su eco-innovazioni di processo e prodotto. Un piano nazionale di ripresa non può prescindere da eco-investimenti ad ampio raggio, per la riduzione dei gas climalteranti e la valorizzazione e il recupero dei vari ecosistemi, per un Paese realmente più pulito, vivibile, giusto e innovativo. Oggi, pertanto, parlare ancora di inceneritori è sintomo di una politica vecchia e poco attenta alla sostenibilità ambientale. Oggi non è più accettabile discutere ancora di modelli di gestione dei rifiuti antiquati e che nulla hanno a che fare con la transizione ecologica” - dichiarano congiuntamente i presidenti del Circolo di Bari Roberto Antonacci e del Circolo di Palo del Colle Stefano Dellinoci.