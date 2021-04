Le luminarie di Paulicelli illuminano le gallerie di Eataly a Londra

Eataly, la catena di eccellenze culinarie made in Italy, inaugura uno dei più grandi store di Londra, portando con sé un pizzico di Puglia. La catena di negozi di Nicola Farinetti, infatti, si è affidata alla storica azienda barese Paulicelli Light Design Srl, leader nella progettazione e nell’installazione di luminarie artistiche.

“La realizzazione di questa installazione - spiega Domenico Paulicelli, titolare della centenaria azienda Paulicelli Light Design Srl - rappresenta per noi una speranza del ritorno alla normalità, all’insegna di viaggi ed esportazioni che sono venute meno in questo periodo.”

L'azienda infatti, opera da anni in oltre 30 paesi nel mondo, portando la nostra amata arte delle luminarie, negli allestimenti commerciali e culturali di tante nazioni.

Quello di Eataly Londra rappresenta un nuovo inizio per l'azienda che opera da anni in oltre 30 paesi nel mondo, alla quale la pandemia ha frenato l'attività, bloccando la produzione di eventi e festival internazionali e non solo.

Un grande arco segnerà l’entrata dello spazio dedicato ai dolciumi intitolato “La Via del Dolce”, caratterizzato da colonne tridimensionali e più di 5000 lampadine che ne illumineranno il percorso. “Tutta l’installazione è realizzata in legno di prima scelta ed è composta da circa 5500 lampadine a led per illuminare la galleria che porta al rosone centrale, primo protagonista” aggiunge Paulicelli.