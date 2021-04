Covid, Puglia: Protezione civile recluta nuovi volontari

Dal 15 aprile ci si può candidare come volontario della Protezione civile per aiutare nella campagna vaccinale contro il Covid 19.

Sono ricercati medici, infermieri, assistenti sanitari e altro personale, disponibili a contribuire in via volontaria alla attuazione del piano vaccinale anti Covid-19. I volontari presteranno servizio su tutto il territorio regionale con l'obiettivo di ampliare la platea di vaccinatori e aumentare le capacità di somministrazione di vaccini. “Si tratta di un risultato ottimo – spiega il dirigente Mario Lerario – che conferma come il volontariato anche per la specifica campagna Covid sia una delle spine dorsali del sistema di Protezione civile, che continua ad essere impegnata in tutte le sue articolazioni e associazioni senza interruzione nella campagna vaccinale, al fianco dei sindaci pugliesi, di tutte le istituzioni e del personale medico-sanitario”.

Si può ancora aderire alla campagna di reclutamento dei nuovi volontari compilando il modulo sul sito della Protezione civile Puglia (https://bit.ly/3doYVij)