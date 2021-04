Operatori wedding manifestano a Bari: «Ripartenza immediata per matrimoni ed eventi»

I professionisti del settore del matrimonio ed eventi privati tornano in piazza per manifestare contro la mancanza di indicazione di una data per la ripartenza delle attività del comparto.

La manifestazione nazionale è stata indetta da "Unanime" e si è svolta contemporaneamente in 11 capoluoghi di Regione.

Il presidio stamane a Bari, presso la sede della Giunta regionale della Puglia, ha visto il coinvolgimento anche di numerose coppie di sposi giunte all'ennesimo rinvio del giorno fatidico del "sì".

Tre le richieste degli operatori del settore, oltre a una ripartenza immediata dei matrimoni e degli eventi, l'ampliamento del fondo a sostegno delle imprese del settore istituito dal decreto Sostegni e una accelerazione nella liquidazione dei ristori.

Non è esclusa altresì la richiesta di risarcimento per i danni subiti.

Da circa 14 mesi, le realtà lavorative che ruotano attorno al settore del "wedding", sono inattive con un conseguente calo del fatturato del 90%.