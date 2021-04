Parco della Giustizia a Bari, Forza Italia: «Decaro cosa ha fatto in questi anni?»

“Se il sindaco Decaro avesse profuso nella realizzazione del Parco della Giustizia di Bari lo stesso impegno che mette per avere l’ultima parola nelle polemiche che lui stesso genera pretestuosamente, oggi Bari avrebbe già un luogo di amministrazione della giustizia degno di questo nome”.

Lo dichiara il deputato di Forza Italia Mauro D’Attis.

“Il tentativo del sindaco di scaricare su chiunque le sue stesse responsabilità non è solo puerile: è una presa in giro degli operatori della giustizia e di tutti i baresi. Il Sottosegretario Sisto non solo ha reso noto ciò che Decaro sapeva da tempo ma si guardava bene dal dire, ossia l’esclusione del Parco della Giustizia dal Recovery Plan, ma sta lavorando seriamente per porvi rimedio. Decaro invece, oltre a criticare Sisto, cosa sta facendo? E cosa ha fatto in questi anni? Aspettiamo una risposta”, conclude.

“Il Sindaco di Bari prima solleva polemiche sterili contro il Sottosegretario on. Sisto, come quella sul Parco della Giustizia di Bari, poi lo accusa di polemizzare. È evidente che ormai Decaro è più ANCI che Bari...”.

Lo dichiara invece il senatore di Forza Italia Dario Damiani.

“Se così non fosse - prosegue - anziché discutere e cavillare senza risolvere i problemi, Decaro piuttosto dedicherebbe le sue energie ad instaurare una proficua collaborazione istituzionale con il Sottosegretario alla Giustizia nell’interesse di Bari, che certamente l'on. Sisto ha a cuore. La verità è che soluzioni alternative sarebbero possibili se solo ci fosse volontà di dialogo da parte del primo cittadino di Bari, che al momento manca. Ci auguriamo che il sindaco se ne renda conto al più presto, accantonando i suoi interessi di parte e facendo prevalere quelli della città”, conclude.