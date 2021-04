Parco Giustizia escluso dalle grandi opere. Decaro: «Grave disattenzione del governo»

L'esclusione del Parco della Giustizia barese dall'elenco delle grandi opere per cui è stato indicato un Commissario rappresenta "una grave disattenzione del governo". E' dura la nota del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che dà notizia della mancata nomina di un commissionario per il progetto barese.

"Il governo oggi ha nominato i 29 Commissari per le 57 opere pubbliche già individuate perché "da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative" si legge tra le motivazioni del documento", spiega il primo cittadino, che aggiunge: "Oltre alle infrastrutture ferroviarie, stradali, idriche e portuali ci sono altre 12 strutture tra caserme, presìdi, uffici e alloggi per il personale di pubblica sicurezza. Salta subito agli occhi però l'assenza dei luoghi della giustizia e in particolare del progetto del Parco della Giustizia di Bari che da decenni attende risposte. Da più parti - sottolinea - avevamo sollecitato il Governo ad individuare un commissario per questo progetto ma, dall'analisi di questo elenco, dobbiamo dedurre che la funzione giudiziaria non è tra le priorità del Paese".

"Da anni il distretto di Bari, gli operatori della giustizia, tutti i cittadini chiedono una decisa accelerazione sulla realizzazione del progetto della nuova sede della giustizia. Abbiamo accumulato protocolli, dichiarazioni, studi di fattibilità, tutto nella speranza di riuscire ad accelerare un'opera che serve a dare dignità ad una intera comunità. Ma evidentemente non è bastato. Questo è un grave segno di disattenzione - conclude - verso un'emergenza gravissima che pesa sullo sviluppo futuro di questa terra".