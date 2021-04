Municipio I: nuove luci a led nel quartiere Madonnella a Bari

Riparte il progetto Smart 2020 del Primo Municipio con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti in viale Caduti del 28 luglio 1943 e in via Imperatore Traiano nel quartiere Madonnella.

«Questo intervento - spiega Lorenzo Leonetti, presidente del Municpio I - va in continuità con quello eseguito alcuni anni fa in corso Sonnino. In questo modo abbiamo creato un percorso led che attraversa gran parte del quartiere Madonnella e rappresenterà pure, il punto da cui partire per illuminare tutte le strade perpendicolari a queste principali arteria stradale. In questo intervento saranno sostituiti circa 24 lampade con altrettante a tecnologia led di ultima generazione. Seguirà una illuminazione dedicata al sovrapasso attualmente al vaglio degli uffici comunali preposti».

«Questi interventi - continua Leonetti - si sommano ai tanti eseguiti in questi ultimi anni, con l’obiettivo di dare maggior luce e sicurezza in tutte le strade della città; inoltre, soddisfano una richiesta ricevuta il 29 dicembre 2019 da circa 50 residenti che, armati di fiaccole, manifestarono in maniera pacifica per la carenza di illuminazione e la percezione di abbandono della zona. Vorrei ricordare che venerdì scorso, la giunta ha approvato la delibera dell'assessore Galasso riquardanti questi interventi illuminotecnici e già da ieri siamo per strada con questi lavori. Oggi, mentre facevo il mio consueto sopralluogo, è stato bello sentirmi dire da alcuni residenti “Presidente allora non te ne sei scordato!”. Io non dimentico nulla, anche se a volte vorrei avere la bacchetta magica».