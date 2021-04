Giornata del volo spaziale umano: Decaro scrive al primo cittadino della "Città delle stelle"

Oggi, in occasione della Giornata internazionale del volo spaziale umano, il sindaco di Bari Antonio Decaro ha scritto a Evgeny Barishevsky, primo cittadino della città russa Zvëzdnyj Gorodok gemellata con il capoluogo pugliese, nota per essere la sede del centro “Juri Gagarin Cosmonaut Training Center” dove vengono addestrati i cosmonauti russi.

Nell’occasione il sindaco di Bari ha ricordato l’emozione dell’ultimo incontro con la delegazione della “Città delle stelle” durante i giorni del corteo storico di San Nicola, nel 2019.

“È stata l’ultima festa dedicata al Santo, venerato sia dalla Chiesa Cattolica che da quella Ortodossa, che abbiamo festeggiato in presenza - si legge nella missiva -. Sono certo che torneremo a festeggiare insieme, lasciandoci alle spalle questa brutta pandemia, perché come ci ha insegnato Yuri Gagarin sessant’anni fa, non esistono imprese impossibili. Affidiamo a San Nicola, protettore dei viaggiatori e delle imprese audaci, le nostre preghiere per un futuro migliore”.