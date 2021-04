Parte la sperimentazione della differenziata a Sant’Anna. Leonetti: «Scommessa contro incivili»

Parte la sperimentazione della raccolta differenziata a Sant’Anna.

«Punta tutto - commenta Lorenzo Leonetti, presidente Municipio I - sul senso civico in una grande scommessa con il territorio, insieme contro gli incivili. Un quartiere che lamenta la presenza di pochi bidoni per la raccolta differenziata. Un problema che è diventato insostenibile da quando è aumentato il numero di residenti e da quando qualche incivile delle zone limitrofe, costretto a seguire la raccolta porta a porta, ha deciso di farsi qualche km, per gettare i rifiuti nei cassonetti del quartiere Sant'Anna».

«Con Amiu - continua Leonetti - abbiamo deciso di disporre una nuova modalità di raccolta, del tutto sperimentale: offriremo un impatto visivo più gradevole, vista la sostituzione dei cassonetti, con quelli più nuovi, omogenei per forma e colore; ci saranno postazioni ecologiche, tutte uguali, che garantirà una maggiore capienza per i rifiuti evitando che vengano lasciati all’esterno dei cassonetti e che si disperdano sul territorio; gli operatori ecologici passeranno più volte durante l'arco della giornata a monitorare, così da risolvere eventuali interferenze ed evitando che si generi un accumulo dei rifiuti».

«Una soluzione che punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini, puntando su pulizia e decoro del territorio. Una soluzione che premierà - conclude il presidente - la civiltà del quartiere perché tutti i fondi che Amiu risparmierà, per compensare l’inciviltà, saranno utilizzati per aumentare i servizi in favore del quartiere stesso».