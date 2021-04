Bari Vecchia, si lavora alla sistemazione delle "chianche" del borgo antico

Da alcuni giorni è in corso la sistemazione delle basole in largo Albicocca, la piazza degli innamorati.

«Un simbolo indiscusso di Bari Vecchia - spiega Lorenzo Leonetti, presidente del Municipio I -, oltre alle orecchiette, sono sicuramente le “chianche” caratteristiche delle strade del nostro borgo antico. Questo patrimonio della città, però, diventa un vero pericolo per i passanti specie nei tratti dove i segni del passato, sono maggiormente evidenti.

Per questo motivo, con l’assessore Giuseppe Galasso ed i tecnici del settore strade, portiamo avanti un progetto di recupero delle strade, andando a sistemare le basole che generano maggior pericolo utilizzando un capitolo del bilancio comunale dedicato all’argomento.

Da alcuni giorni sono in corso la sistemazione delle basole in largo Albicocca, la piazza degli innamorati. Seguiranno alcuni interventi in piazza Mercantile, via Venezia e in via Boemondo. In questa attività di manutenzione, risulta fondamentale la collaborazione dei cittadini attivi del quartiere San Nicola affinché ci inviino le dovute segnalazioni. Sicuramente non sistemeremo tutto con questo intervento ma, almeno iniziamo».