Covid, via libera alla sosta gratuita per i medici impegnati nelle vaccinazioni a domicilio

È stata pubblicata in queste ore l’ordinanza della ripartizione Viabilità e Strade del Comune di Bari che autorizza alla sosta gratuita i medici di medicina generale, come da elenco fornito dalla ASL Ba, impegnati nella campagna vaccinale domiciliare per il COVID 19 in favore delle persone over 80 e dei soggetti fragili, nelle zone della città dove è istituita la Zona a Sosta Regolamentata (ZSR), la Zona a Traffico Limitato della Città vecchia (ZTL), le aree di carico e scarico e le aree di sosta a tempo in prossimità delle farmacie sull’intero territorio comunale.

Sono espressamente ricomprese anche le aree della zona ZSR con “pagamento per tutti” e tutte le aree a pagamento presenti sulle seguenti strade: via Salvatore Matarrese, corso Benedetto Croce, via Capruzzi, via Devito Francesco, via Re David, via Hahnemann, via Comes, via Poli e via De Ferraris.

Al fine di garantire il controllo della sosta è obbligatorio, da parte dei medici autorizzati, esporre sul parabrezza dell’autovettura il pass rilasciato dalla società AMTAB s.p.a. riportante il numero di targa dell’autovettura. Il pass avrà validità da domani, mercoledì 7 aprile, al giorno 5 giugno 2021, salvo eventuali proroghe che potranno essere disposte dall’amministrazione comunale con apposita ordinanza dirigenziale.

Al momento risultano segnalate circa 70 richieste di pass.