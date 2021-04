Noicàttaro, contro lo spaccio anche via Turati nel piano di videosorveglianza cittadino

Una zona residenziale che rischia di diventare una piazza di spaccio. Per questo il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato ha scelto di integrare nel progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino, anche via Turati, strada secondaria e residenziale dove sono stati segnalati episodi di spaccio e si sono registrati sequestri di sostanze stupefacenti.

“Vogliamo risolvere un problema che da tempo ci segnalano gli abitanti della zona - spiega il sindaco che ha effettuato un sopralluogo nella zona per ascoltare le richieste dei residenti - Per questo anche via Turati sarà oggetto di intervento con l’installazione di nuove videocamere che permetteranno di rilevare i responsabili e garantire maggiore sicurezza ai residenti della zona”.

Da tempo il Comune di Noicàttaro sta incrementando e ampliando l’impianto di videosorveglianza della città per raggiungere tutti i luoghi sensibili.

Cimitero, parcheggio dell’ex stazione sud est, parco comunale, ma anche piazze, rotatorie, chiese e plessi scolastici. Sono alcuni dei punti monitorati costantemente a cui si aggiungeranno ulteriori videocamere anche in diversi luoghi, considerati sensibili, del centro storico.

“Uno strumento indispensabile per la sicurezza della collettività, che abbiamo potuto potenziare nel tempo. Grazie a un finanziamento di 300 mila euro della Città Metropolitana abbiamo realizzato ex novo l’impianto necessario a videosorvegliare i luoghi sensibili della città, attraverso un sistema all’avanguardia collegato alla sala di controllo nel Comando di Polizia Locale in cui vengono monitorate tutte le telecamere dell’impianto. A questo finanziamento si sono aggiunti ulteriori 160 mila euro per incrementare le videocamere in alcune zone del centro storico e siti sensibili. Un modo per intervenire tempestivamente, prevenire reati e garantire un controllo costante che risponde anche alle segnalazioni dei cittadini”.