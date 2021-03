Sistemato il prato nel parco dell'ex Caserma Rossani. Decaro: «Spero di aprirlo presto con voi»

«Non ve la so descrivere l'emozione che provo ogni volta che mi mandano una di queste foto».

La foto è quella del prato del parco nell'ex Caserma Rossani di Bari, oggi in parte sfalciato.

Con queste parole il sindaco Antonio Decaro racconta le ultime novità relative alla nuova area verde in realizzazione in città.

«Oggi - spiega Decaro - abbiamo sistemato una parte del prato, e la settimana scorsa abbiamo approvato un finanziamento per altre giostrine e attrezzi sportivi. Veder crescere pian piano un nuovo parco, soprattutto in questo periodo così difficile, mi regala una speranza per il futuro. È un po’ come crescere un bambino, un passo alla volta, prendendoti cura di lui, e immaginando quello che sarà da grande.

Io spero di aprirlo presto questo spazio. Insieme a voi tutti. Perché vorrà dire che abbiamo superato l'emergenza. Lo immagino pieno di gente, di schiamazzi, di bambini che giocano. Di cittadini che avranno il compito di prendersene cura con amore. Perché questo non è il mio parco. È il nostro parco. I sindaci passano. I parchi restano».