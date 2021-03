Prorogato anche ad aprile l'orario invernale per conferire i rifiuti indifferenziati

Pprorogato per il mese di aprile l’orario “invernale” di conferimento dei rifiuti indifferenziati nel Comune di Bari.

A deciderlo è la Giunta, su proposta della Ripartizione Ambiente, prolungando così le disposizioni in vigore he permettono ai cittadini di conferire la frazione indifferenziata a partire dalle ore 12.30, invece che dalle 18.30.

La scelta, spiegano da Palazzo di Città, è stata dettata dalle misure restrittive introdotte dall’ultima ordinanza regionale che prevede la chiusura di tutte le attività economiche alle ore 18. In questo modo i titolari delle attività potranno liberarsi dei rifiuti giornalieri non differenziabili senza incorrere in sanzioni. Inoltre, per le stesse motivazioni, sarà anticipata l’esposizione degli imballaggi secondari e terziari di cartone, ove la raccolta è prevista in orario serale, nella fascia oraria dalle ore 17 alle 18. Il servizio di raccolta verrà pertanto espletato dalle ore 18 alle 22.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata - organico, carta, vetro, plastica e metalli - non vi sono limitazioni, essendo possibile conferire le diverse frazioni ogni giorno a qualsiasi ora. Il mancato rispetto degli orari di conferimento comporta una sanzione pari a 100 euro