Torre a Mare: al via la riparazione dei pali della pubblica illuminazione sul lungomare

Sono in fase di riparazione i sei pali di pubblica illuminazione presenti sul lungomare di Torre a Mare, nei pressi di largo Biancofiore. Attualmente infatti si presentano arrugginiti nella parte relativa ai basamenti, che andranno sostituiti fra circa 60 giorni dopo l’arrivo di quelli nuovi.

Nelle more dell’arrivo dei pezzi di ricambio, saranno rimessi in funzione dopo la sostituzione delle lampade, mentre l’azienda incaricata della manutenzione è alle prese con la verniciatura delle parti ammalorate, comunque recuperabili, e la sistemazione provvisoria delle basi in modo da eliminare i pericoli correlati all’importante stato di corrosione dovuto alla salsedine e alla vicinanza con il mare.

“Non appena arriveranno le nuove basi - commenta l'assessore Galasso - andranno a sostituire quelle vecchie e arrugginite, cui abbiamo voluto dare una rinfrescata proprio perché i pali saranno comunque funzionanti a breve. In questo modo questo pezzo di costa di Torre a Mare, tra ringhiere riparate e pali della luce rimessi a nuovo, assumerà certamente un aspetto molto più gradevole, oltre che più sicuro, in vista della stagione estiva”.