Japigia, campo 'Mirko Variato': a breve partiranno i lavori di riqualificazione

Si chiudono oggi le attività calcistiche al campo 'Mirko Variato' nel quartiere Japigia e a breve partiranno i lavori di riqualificazione.

È stato formalizzato questa mattina, alla presenza dal presidente del primo Municipio Lorenzo Leonetti, la consegna della struttura alla Ripartizione Lavori Pubblici.

«Ad ottobre 2020 - ricorda il presidente Leonetti - il Municipio decise di rinviare l’inizio dei lavori, così da permettere alle associazioni calcistiche di proseguire gli allenamenti senza dover “migrare” in altri paesi».

«Si chiude così una bellissima esperienza di gestione e condivisione con le associazioni del territorio - commenta ancora Leonetti - nell’ottica della bella politica partecipata e dell’amore per lo sport. Le associazioni coinvolte, hanno dato un grosso esempio di maturità e alla luce del propagarsi dei contagi, hanno deciso autonomamente di anticipare la conclusione delle attività che, come concordato, era prevista per la fine del mese di marzo. Si parte quindi in questa importante riqualificazione che consegnerà al territorio municipale, una meravigliosa struttura sportiva all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e della fruizione».

Nello specifico gli interventi, finanziati dal Credito sportivo per un milione di euro, interesseranno l'intera superfice del centro sportivo, oltre alla zona esterna e agli spogliatoi, per consegnare ai cittadini una struttura all’avanguardia utilizzabile fino alla Prima Categoria nazionale dilettanti e Settore giovanile e scolastico.