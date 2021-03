Waterfront di San Girolamo: pubblicati i bandi per la concessione dei locali della piastra

Sono state pubblicate sul sito del Comune di Bari, nella sezione Bandi di gara e Contratti, le gare per il rilascio della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa relative alle due strutture demaniali marittime ubicate alle estremità della struttura presente sul waterfront di San Girolamo.

La concessione riguarda sia la porzione di immobile situata all’estremità del lato destro fronte mare, sia la struttura situata all’estremità del lato sinistro fronte mare.

La concessione per entrambi gli immobili avrà la durata di 12 anni decorrenti dalla data di rilascio e permetterà ai titolari di avviare attività di tipo turistico-ricreative con l’esercizio dell’attività di bar e/o ristorazione.

“Ci auguriamo di veder presto quei luoghi prendere vita e diventare attrattori per residenti e turisti che potranno scoprire una delle zone più belle della città - spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone -. Per arrivare a questo punto abbiamo dovuto definire tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per una struttura di nuova realizzazione, cercando così di offrire a chi vorrà partecipare a questa nuova sfida della città, un punto di partenza ben definito e con tutte le carte in regola. Speriamo già per quest’estate, restrizioni permettendo, di poter contare su due attività ricettive e di ristorazione per offrire al quartiere e alla città un nuovo sguardo sul lungomare di San Girolamo, che pian piano inizia a prendere forma, anche con una proposta alternativa alla sola componente paesaggistica. Contiamo che questa nostra proposta possa interessare tanti imprenditori del settore e del territorio che in questi anni hanno saputo cogliere la nostra idea di valorizzazione della costa. Il prossimo passo sarà quello di realizzare piccoli interventi strutturali lungo le spiagge, che permettano di vivere anche la balneazione in maniera più comoda”.